StateFlags (Método Get)

Obtém flags de estado do controle.

int  StateFlags()

Valor de retorno

Flags de estado do controle.

StateFlags (Método Set)

Define flags de estado do controle.

virtual void  StateFlags(
   const int  flags      // flags
   )

Parâmetros

flags

[in]  Novos flags de estado do controle.

Valor de retorno

Nenhum.