DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCWndPropFlagsSet 

PropFlagsSet

Define flags de propriedades do controle.

virtual void  PropFlagsSet(
   const int  flags      // flags
   )

Parâmetros

flags

[in]  Flags para definir (máscara de bits).

Valor de retorno

Nenhum.