OnObjectChange

O manipulador de eventos do objeto de gráfico CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE.

virtual bool  OnObjectChange()

Valor de retorno

verdadeiro se o evento foi processado, caso contrário será falso.