Classes para Criação Painéis de Controle e Diálogos

Esta seção contém detalhes técnicos de como trabalhar com classes para criação de painéis de controles e descrição dos componentes relevantes da biblioteca padrão MQL5.

O uso destas classes vai economizar tempo ao criar os painéis de controle para programas MQL5 (Expert Advisors e indicadores).

A Biblioteca Padrão MQL5 (em termos de controles) é colocada na pasta de dados do terminal do cliente, no caminho MQL5\Include\Controls.

Exemplos de trabalho com classes podem ser encontrados nos seguintes artigos:

O exemplo de Expert Advisor, que ilustra o funcionamento dessas classes podem ser encontrado em MQL5\Expert\Examples\Controls.

Estruturas auxiliares Descrição CRect Estrutura da área retangular CDateTime Estrutura para trabalhar com data e tempo

Classes Base Descrição CWnd Classe base para todos os controles CWndObj Classe base para controles e caixas de diálogo CWndContainer Classe base para controles complexos (contendo controles dependentes)

Controles simples Descrição CLabel Controle, com base no objeto gráfico "Text label" CBmpButton Controle, com base no objeto gráfico "label Bitmap" CButton Controle, com base no objeto gráfico "Button" CEdit Controle, com base no objeto gráfico "Edit field" CPanel Controle, com base no objeto gráfico "Rectangle label" CPicture Controle, com base no objeto gráfico "Bitmap label"