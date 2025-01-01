DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogo 

Classes para Criação Painéis de Controle e Diálogos

Esta seção contém detalhes técnicos de como trabalhar com classes para criação de painéis de controles e descrição dos componentes relevantes da biblioteca padrão MQL5.

O uso destas classes vai economizar tempo ao criar os painéis de controle para programas MQL5 (Expert Advisors e indicadores).

A Biblioteca Padrão MQL5 (em termos de controles) é colocada na pasta de dados do terminal do cliente, no caminho MQL5\Include\Controls.

Exemplos de trabalho com classes podem ser encontrados nos seguintes artigos:

O exemplo de Expert Advisor, que ilustra o funcionamento dessas classes podem ser encontrado em MQL5\Expert\Examples\Controls.

Estruturas auxiliares

Descrição

CRect

Estrutura da área retangular

CDateTime

Estrutura para trabalhar com data e tempo

Classes Base

Descrição

CWnd

Classe base para todos os controles

CWndObj

Classe base para controles e caixas de diálogo

CWndContainer

Classe base para controles complexos (contendo controles dependentes)

Controles simples

Descrição

CLabel

Controle, com base no objeto gráfico "Text label"

CBmpButton

Controle, com base no objeto gráfico "label Bitmap"

CButton

Controle, com base no objeto gráfico "Button"

CEdit

Controle, com base no objeto gráfico "Edit field"

CPanel

Controle, com base no objeto gráfico "Rectangle label"

CPicture

Controle, com base no objeto gráfico "Bitmap label"

Controles complexos

Descrição

CScroll

Classe base da barra de rolagem

CScrollV

Barra de rolagem vertical

CScrollH

Barra de rolagem horizontal

CWndClient

Classe base da área do cliente com barras de rolagem

CListView

Visualizar lista

CComboBox

Caixa de controle combinado

CCheckBox

Verificar caixa

CCheckGroup

Verificar grupo

CRadioButton

Botão de Radio

CRadioGroup

Grupo de Rádio

CSpinEdit

Editor de rotação

CDialog

Diálogo

CAppDialog

Diálogo de aplicativo