Classes para Criação Painéis de Controle e Diálogos
Esta seção contém detalhes técnicos de como trabalhar com classes para criação de painéis de controles e descrição dos componentes relevantes da biblioteca padrão MQL5.
O uso destas classes vai economizar tempo ao criar os painéis de controle para programas MQL5 (Expert Advisors e indicadores).
A Biblioteca Padrão MQL5 (em termos de controles) é colocada na pasta de dados do terminal do cliente, no caminho MQL5\Include\Controls.
Exemplos de trabalho com classes podem ser encontrados nos seguintes artigos:
- Como criar um painel gráfico de qualquer complexidade
- Melhoramos o trabalho com Painéis, adicionando transparência, alterando a cor do plano de fundo e herdando da CAppDialog/CWndClient
- Como adicionar rapidamente paneis de controle a indicadores e conselheiros (EA)
- Crie seus próprios painéis gráficos em MQL5
- Criando painéis de controle MQL5 ativos para negociação
O exemplo de Expert Advisor, que ilustra o funcionamento dessas classes podem ser encontrado em MQL5\Expert\Examples\Controls.
Estruturas auxiliares
Descrição
Estrutura da área retangular
Estrutura para trabalhar com data e tempo
Classes Base
Descrição
Classe base para todos os controles
Classe base para controles e caixas de diálogo
Classe base para controles complexos (contendo controles dependentes)
Controles simples
Descrição
Controle, com base no objeto gráfico "Text label"
|
Controle, com base no objeto gráfico "label Bitmap"
Controle, com base no objeto gráfico "Button"
Controle, com base no objeto gráfico "Edit field"
Controle, com base no objeto gráfico "Rectangle label"
Controle, com base no objeto gráfico "Bitmap label"
Controles complexos
Descrição
Classe base da barra de rolagem
|
Barra de rolagem vertical
Barra de rolagem horizontal
Classe base da área do cliente com barras de rolagem
Visualizar lista
Caixa de controle combinado
Verificar caixa
Verificar grupo
Botão de Radio
Grupo de Rádio
Editor de rotação
Diálogo
Diálogo de aplicativo