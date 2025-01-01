DocumentaçãoSeções
Right (Método Get)

Obtém a coordenada X do canto inferior direito do controle.

int  Right()

Valor de retorno

Coordenada X do canto inferior direito.

Right (Método Set)

Define a coordenada X do canto inferior direito do controle.

void  Right(
   const int  x      // x coordinate
   )

Parâmetros

x

[in]  Nova coordenada X do canto inferior direito.

Valor de retorno

Nenhum.

