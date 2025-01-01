DocumentaçãoSeções
Move

Define novas coordenadas do controle.

void  Move(
   const int  x,     // X coordinate
   const int  y      // Y coordinate
   )

Parâmetros

x

[in]  Nova coordenada X.

y

[in]  Nova coordenada Y.

Valor de retorno

Nenhum.