Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCWndStateFlagsReset 

StateFlagsReset

Redefine flags de estado do controle.

virtual void  StateFlagsReset(
   const int  flags      // flags
   )

Parâmetros

flags

[in]  Flags para redefinir (máscara de bits).

Valor de retorno

Nenhum.