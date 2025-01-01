DocumentaçãoSeções
Referência MQL5 Biblioteca Padrão Painéis e caixas de diálogo CWndControls Total 

ControlsTotal

Obtém o número de controles no recipiente.

int  ControlsTotal()  const

Valor de retorno

Número de controles no recipiente.

Observação

O método da classe base não tem o recipiente, ele fornece o acesso ao recipiente a seus herdeiros e sempre retorna 0.