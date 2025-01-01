DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCWndDisable 

Desabilitar

Desabilita o controle.

virtual bool  Disable()

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.

Observação

O controle desabilitado não poderá processar os eventos externos.