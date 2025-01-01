DocumentaçãoSeções
ControlFind

Obtém o controle de recipiente pela ID determinada.

virtual CWnd*  ControlFind(
   const long  id      // ID
   )

Parâmetros

id

[in]  Identificador do controle para encontrar.

Valor de retorno

Ponteiro do controle.

Observação

O método da classe base não tem o recipiente, ele fornece o acesso ao recipiente a seus herdeiros. Se a ID determinada corresponde com a ID de recipiente, retorna um ponteiro para si.