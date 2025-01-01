Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCWndObjOnObjectDrag OnEventTextColorColorBackgroundColorBorderFontFontSizeZOrderOnObjectCreateOnObjectChangeOnObjectDeleteOnObjectDragOnSetTextOnSetColorOnSetColorBackgroundOnSetFontOnSetFontSizeOnSetZOrderOnDestroyOnChange OnObjectDrag O manipulador de eventos do objeto de gráfico CHARTEVENT_OBJECT_DRAG. virtual bool OnObjectDrag() Valor de retorno verdadeiro se o evento foi processado, caso contrário será falso. OnObjectDelete OnSetText