Control

Obtém o controle pelo índice.

CWnd*  Control(
   const int  ind      // index
   )  const

Parâmetros

ind

[in]  índice de controle.

Valor de retorno

Um ponteiro para o controle.

Observação

O método da classe base não tem o recipiente, ele fornece o acesso ao recipiente a seus herdeiros e sempre retorna NULL.