DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCWndObjOnObjectDelete 

OnObjectDelete

O manipulador de eventos do objeto de gráfico CHARTEVENT_OBJECT_DELETE.

virtual bool  OnObjectDelete()

Valor de retorno

verdadeiro se o evento foi processado, caso contrário será falso.