Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCWndObjOnSetColorBackground 

OnSetColorBackground

O manipulador de eventos do controle "SetColorBackground" (altera propriedade OBJPROP_BGCOLOR).

virtual bool  OnSetColorBackground()

Valor de retorno

verdadeiro se o evento foi processado, caso contrário será falso.

Observação

O método da classe base não faz nada e sempre retorna verdadeiro.