Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCWndObjOnObjectCreate 

OnObjectCreate

O manipulador de eventos do objeto de gráfico CHARTEVENT_OBJECT_CREATE.

virtual bool  OnObjectCreate()

Valor de retorno

verdadeiro se o evento foi processado, caso contrário será falso.

Observação

O método da classe base não faz nada e sempre retorna verdadeiro.