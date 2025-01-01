DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCWndHeight 

Height (Método Get)

Obtém a altura do controle.

int  Height()

Valor de retorno

Altura do controle.

Height (Método Set)

Define nova altura do controle.

virtual bool  Height(
   const int  h      // height
   )

Parâmetros

h

[in]  Nova altura.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.