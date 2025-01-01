DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCWndObjFont 

Font (Método Get)

Obtém a propriedade OBJPROP_FONT (fonte) do objeto de gráfico.

string  Font()

Valor de retorno

O valor da propriedade OBJPROP_FONT.

Font (Método Set)

Define a propriedade OBJPROP_FONT (fonte) do objeto de gráfico.

bool  Font(
   const string  value      // new value
   )

Parâmetros

value

[in]  Novo valor da propriedade OBJPROP_FONT.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.