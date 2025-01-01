- OnEvent
- Text
- Color
- ColorBackground
- ColorBorder
- Font
- FontSize
- ZOrder
- OnObjectCreate
- OnObjectChange
- OnObjectDelete
- OnObjectDrag
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnDestroy
- OnChange
Font (Método Get)
Obtém a propriedade OBJPROP_FONT (fonte) do objeto de gráfico.
|
string Font()
Valor de retorno
O valor da propriedade OBJPROP_FONT.
Font (Método Set)
Define a propriedade OBJPROP_FONT (fonte) do objeto de gráfico.
|
bool Font(
Parâmetros
value
[in] Novo valor da propriedade OBJPROP_FONT.
Valor de retorno
verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.