PropFlagsReset

Redefine flags das propriedade do controle.

virtual void  PropFlagsReset(
   const int  flags      // flags
   )

Parâmetros

flags

[in]  Flags para redefinir (máscara de bits).

Valor de retorno

Nenhum.