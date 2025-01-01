DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCWndId 

Id (Método Get)

Obtém a ID de controle.

long  Id()  const

Valor de retorno

O identificador de controle.

Id (Método Set)

Define novo valor do ID de controle.

virtual long  Id(
   const long  id      // identifier
   )

Parâmetros

id

[in]  O novo valor do identificador de controle.

Valor de retorno

Nenhum.