Contains

Verifica se o ponto está dentro da área de controle do gráfico.

bool  Contains(
   const int  x,     // X coordinate
   const int  y      // Y coordinate
   )

Parâmetros

x

[in]  Coordenada X.

y

[in]  Coordenada Y.

Valor de retorno

verdadeiro, se o ponto está dentro da área (incluindo as bordas), caso contrário - falso.

Contains

Verifica se o controle determinado está dentro da área de controle do gráfico.

bool  Contains(
   const CWnd*  control      // pointer
   )  const

Parâmetros

control

[in]  Ponteiro de objeto.

Valor de retorno

verdadeiro, se o controle determinado está dentro da área (incluindo as bordas), caso contrário - falso.