Shift

Executa a deslocamento relativo das coordenadas de controle.

void  Shift(
   const int  dx,     // delta X
   const int  dy      // delta Y
   )

Parâmetros

dx

[in]  Delta X.

dy

[in]  Delta Y.

Valor de retorno

Nenhum.