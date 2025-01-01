DocumentaçãoSeções
Align

Executa o alinhamento do controle na área do gráfico determinado.

virtual bool  Align(
   const CRect*  rect      // pointer
   )

Parâmetros

rect

[in]  Ponteiro ao objeto com coordenadas da área do gráfico.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.

Observação

Os parâmetros de alinhamento deve ser especificados (sem alinhamento por padrão).

