- Create
- Destroy
- OnEvent
- OnMouseEvent
- Name
- ControlsTotal
- Control
- ControlFind
- Rect
- Left
- Top
- Right
- Bottom
- Width
- Height
- Move
- Shift
- Resize
- Contains
- Alignment
- Align
- Id
- IsEnabled
- Enable
- Disable
- IsVisible
- Visible
- Show
- Hide
- IsActive
- Activate
- Deactivate
- StateFlags
- StateFlagsSet
- StateFlagsReset
- PropFlags
- PropFlagsSet
- PropFlagsReset
- MouseX
- MouseY
- MouseFlags
- MouseFocusKill
- OnCreate
- OnDestroy
- OnMove
- OnResize
- OnEnable
- OnDisable
- OnShow
- OnHide
- OnActivate
- OnDeactivate
- OnClick
- OnChange
- OnMouseDown
- OnMouseUp
- OnDragStart
- OnDragProcess
- OnDragEnd
- DragObjectCreate
- DragObjectDestroy
Align
Executa o alinhamento do controle na área do gráfico determinado.
|
virtual bool Align(
Parâmetros
rect
[in] Ponteiro ao objeto com coordenadas da área do gráfico.
Valor de retorno
verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.
Observação
Os parâmetros de alinhamento deve ser especificados (sem alinhamento por padrão).