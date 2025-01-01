DocumentaçãoSeções
O manipulador de eventos do controle "SetFont" (altera propriedade OBJPROP_FONT).

virtual bool  OnSetFont()

Valor de retorno

verdadeiro se o evento foi processado, caso contrário será falso.

Observação

O método da classe base não faz nada e sempre retorna verdadeiro.