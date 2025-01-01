DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCWndObjZOrder 

ZOrder (Método Get)

Obtém a propriedade do objeto de gráfico OBJPROP_ZORDER.

long  ZOrder()

Valor de retorno

O valor da propriedade OBJPROP_ZORDER.

ZOrder (Método Set)

Define a propriedade do objeto de gráfico OBJPROP_ZORDER.

bool  ZOrder(
   const long  value      // new value
   )

Parâmetros

value

[in]  Novo valor da propriedade OBJPROP_ZORDER.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.