FontSize (Método Get)

Obtém a propriedade< OBJPROP_FONTSIZE (tamanho da fonte) do objeto de gráfico.

int FontSize()

Valor de retorno

O valor da propriedade< OBJPROP_FONTSIZE.

FontSize (Método Set)

Define a propriedade< OBJPROP_FONTSIZE (tamanho da fonte) do objeto de gráfico.

bool FontSize(

const int value

)

Parâmetros

value

[in] Novo valor da propriedade< OBJPROP_FONTSIZE.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.