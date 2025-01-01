- OnEvent
- Text
- Color
- ColorBackground
- ColorBorder
- Font
- FontSize
- ZOrder
- OnObjectCreate
- OnObjectChange
- OnObjectDelete
- OnObjectDrag
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnDestroy
- OnChange
FontSize (Método Get)
Obtém a propriedade< OBJPROP_FONTSIZE (tamanho da fonte) do objeto de gráfico.
int FontSize()
Valor de retorno
O valor da propriedade< OBJPROP_FONTSIZE.
FontSize (Método Set)
Define a propriedade< OBJPROP_FONTSIZE (tamanho da fonte) do objeto de gráfico.
bool FontSize(
Parâmetros
value
[in] Novo valor da propriedade< OBJPROP_FONTSIZE.
Valor de retorno
verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.