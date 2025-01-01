DocumentaçãoSeções
FontSize (Método Get)

Obtém a propriedade< OBJPROP_FONTSIZE (tamanho da fonte) do objeto de gráfico.

int  FontSize()

Valor de retorno

O valor da propriedade< OBJPROP_FONTSIZE.

FontSize (Método Set)

Define a propriedade< OBJPROP_FONTSIZE (tamanho da fonte) do objeto de gráfico.

bool  FontSize(
   const int  value      // new value
   )

Parâmetros

value

[in]  Novo valor da propriedade< OBJPROP_FONTSIZE.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.