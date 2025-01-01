ColorBorder (Método Get)

Obtém a propriedade OBJPROP_BORDER_COLOR (cor da borda) do objeto de gráfico.

color ColorBorder()

Valor de retorno

O valor da propriedade OBJPROP_BORDER_COLOR.

ColorBorder (Método Set)

Define a propriedade OBJPROP_BORDER_COLOR (cor da borda) do objeto de gráfico.

bool ColorBorder(

const color value

)

Parâmetros

value

[in] Novo valor da propriedade OBJPROP_BORDER_COLOR.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.