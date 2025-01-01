DocumentaçãoSeções
MouseX (Método Set)

Salva a coordenada X do mouse.

void  MouseX(
   const int  value      // coordinate
   )

Parâmetros

value

[in]  A coordenada X do mouse.

Valor de retorno

Nenhum.

MouseX (Método Get)

Obtém a coordenada X do mouse que foi salva.

int  MouseX()

Valor de retorno

A coordenada X do mouse que foi salva.