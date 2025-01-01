DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCWndPropFlags 

PropFlags (Método Get)

Obtém flags de propriedades do controle.

void  PropFlags(
   const int  flags      // flags
   )

Valor de retorno

Flags de propriedades do controle.

PropFlags (Método Set)

Define flags de propriedades do controle.

virtual void  PropFlags(
   const int  flags      // flags
   )

Parâmetros

flags

[in]  Novos flags.

Valor de retorno

Nenhum.