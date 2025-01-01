DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCWndBottom 

Bottom (Método Get)

Obtém a coordenada Y do canto inferior direito do controle.

int  Bottom()

Valor de retorno

Coordenada Y do canto inferior direito do controle.

Bottom (Método Set)

Define a coordenada X do canto inferior direito do controle.

void  Bottom(
   const int  y      // y coordinate
   )

Parâmetros

y

[in]  Nova coordenada Y do canto inferior direito.

Valor de retorno

Nenhum.