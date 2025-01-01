DocumentaçãoSeções
Deactivate

Desativa o controle.

virtual bool  Deactivate()

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.

Observação

O controle torna-se inativo quando o cursor do mouse está fora de controle.