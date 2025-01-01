- OnEvent
- Text
- Color
- ColorBackground
- ColorBorder
- Font
- FontSize
- ZOrder
- OnObjectCreate
- OnObjectChange
- OnObjectDelete
- OnObjectDrag
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnDestroy
- OnChange
Text (Método Get)
Obtém a propriedade do objeto de gráfico OBJPROP_TEXT(texto).
|
string Text()
Valor de retorno
O valor da propriedade OBJPROP_TEXT.
Text (Método Set)
Define a propriedade do objeto de gráfico OBJPROP_TEXT(texto).
|
bool Text(
Parâmetros
value
[in] O novo valor da propriedade OBJPROP_TEXT.
Valor de retorno
verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.