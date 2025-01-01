DocumentaçãoSeções
Text (Método Get)

Obtém a propriedade do objeto de gráfico OBJPROP_TEXT(texto).

string  Text()

Valor de retorno

O valor da propriedade OBJPROP_TEXT.

Text (Método Set)

Define a propriedade do objeto de gráfico OBJPROP_TEXT(texto).

bool  Text(
   const string  value      // new value
   )

Parâmetros

value

[in]  O novo valor da propriedade OBJPROP_TEXT.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.