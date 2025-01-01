DocumentaçãoSeções
Objetos de Linhas

Um grupo de objetos gráficos chamado "Lines".

Esta seção contém os detalhes técnicos de trabalhar com um grupo de objetos gráficos chamado "Lines" e uma descrição dos componentes relevantes da Biblioteca Padrão MQL5.

Nome da classe

Objeto

CChartObjectVLine

Objeto gráfico "Vertical Line"

CChartObjectHLine

Objeto gráfico "Horizontal Line"

CChartObjectTrend

Objeto gráfico "Trend Line"

CChartObjectTrendByAngle

Objeto gráfico "Trend Line by Angle"

CChartObjectCycles

Objeto gráfico "Cyclic Lines"

