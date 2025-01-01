Objetos de Linhas

Um grupo de objetos gráficos chamado "Lines".

Esta seção contém os detalhes técnicos de trabalhar com um grupo de objetos gráficos chamado "Lines" e uma descrição dos componentes relevantes da Biblioteca Padrão MQL5.

Nome da classe Objeto CChartObjectVLine Objeto gráfico "Vertical Line" CChartObjectHLine Objeto gráfico "Horizontal Line" CChartObjectTrend Objeto gráfico "Trend Line" CChartObjectTrendByAngle Objeto gráfico "Trend Line by Angle" CChartObjectCycles Objeto gráfico "Cyclic Lines"

