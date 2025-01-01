Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosObjetos de Linhas
Objetos de Linhas
Um grupo de objetos gráficos chamado "Lines".
Esta seção contém os detalhes técnicos de trabalhar com um grupo de objetos gráficos chamado "Lines" e uma descrição dos componentes relevantes da Biblioteca Padrão MQL5.
|
Nome da classe
|
Objeto
|
Objeto gráfico "Vertical Line"
|
Objeto gráfico "Horizontal Line"
|
Objeto gráfico "Trend Line"
|
Objeto gráfico "Trend Line by Angle"
|
Objeto gráfico "Cyclic Lines"
