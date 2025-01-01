DocumentaçãoSeções
CChartObjectPitchfork

A CChartObjectPitchfork é uma classe para acesso simplificado das propriedades do objeto gráfico "Pitchfork de Andrew" .

Descrição

A classe CChartObjectPitchfork fornece o acesso das propriedades do objeto "Pitchfork de Andrew"

Declaração

   class CChartObjectPitchfork : public CChartObjectTrend

Título

   #include <ChartObjects\ChartObjectsChannels.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectPitchfork

Métodos de classe

Create

 

Create

Cria o objeto gráfico "Pitchfork de Andrew "

Entrada/saída

 

virtual Type

Método virtual de identificação

