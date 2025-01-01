DocumentaçãoSeções
CChartObjectFiboChannel

CChartObjectFiboChannel é uma classe para acesso simplificado às propriedades do objeto gráfico "Fibonacci Channel".

Descrição

Classe CChartObjectFiboChannel fornece acesso às propriedades do objeto gráfico "Fibonacci Channel".

Declaração

   class CChartObjectFiboChannel : public CChartObjectTrend

Título

   #include <ChartObjects\ChartObjectsFibo.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectFiboChannel

Métodos de classe

Create

 

Create

Cria o objeto gráfico "Fibonacci Channel"

Entrada/saída

 

virtual Type

Método virtual de identificação

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos herdados da classe CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Métodos herdados da classe CChartObjectTrend

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create, Save, Load

