EquidistantCChartObjectRegression

CChartObjectRegression é uma classe para acesso simplificado às propriedades do objeto gráfico "Linear Regression Channel".

Descrição

A classe CChartObjectRegression fornece acesso simplificado às propriedades do objeto gráfico "Linear Regression Channel".

Declaração

   class CChartObjectRegression : public CChartObjectTrend

Título

   #include <ChartObjects\ChartObjectsChannels.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectRegression

Métodos de classe

Create

 

Create

Cria o objeto gráfico "Linear Regression Channel"

Entrada/saída

 

virtual Type

Método virtual de identificação

