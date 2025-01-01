DocumentaçãoSeções
CChartObjectTrendByAngle 

CChartObjectTrendByAngle

CChartObjectTrendByAngle é uma classe de acesso simplificado às propriedades do objeto gráfico "Trend Line by Angle".

Descrição

Classe CChartObjectTrendByAngle fornece acesso propriedades do objeto gráfico "Trend Line by Angle".

Declaração

   class CChartObjectTrendByAngle : public CChartObjectTrend

Título

   #include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectTrendByAngle

Descendentes diretos

CChartObjectGannLine

Métodos de classe

Create

 

Create

Cria o objeto gráfico "Trend Line by Angle"

Propriedades

 

Angle

Obtém/Define a propriedade "Angle"

Entrada/saída

 

virtual Type

Método virtual de identificação

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos herdados da classe CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Métodos herdados da classe CChartObjectTrend

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create, Save, Load

 

Veja também

