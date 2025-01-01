Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosObjetos de LinhasCChartObjectTrendRayLeft CreateRayLeftRayRightSaveLoadType RayLeft (Método Get) Obtém o valor da Propriedade "Ray Left". bool RayLeft() const Valor de retorno O valor da propriedade "Ray Left", atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna falso. RayLeft (Método Set) Define um novo valor de flag à propriedade "Ray Left". bool RayLeft( bool ray // flag ) Parâmetros ray [in] O novo valor da Propriedade Ray Left. Valor de retorno verdadeiro se obteve êxito, falso se a bandeira não mudou erro. Create RayRight