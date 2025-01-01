DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosObjetos de LinhasCChartObjectTrendRayLeft 

RayLeft (Método Get)

Obtém o valor da Propriedade "Ray Left".

bool  RayLeft() const

Valor de retorno

O valor da propriedade "Ray Left", atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna falso.

RayLeft (Método Set)

Define um novo valor de flag à propriedade "Ray Left".

bool  RayLeft(
   bool  ray      // flag
   )

Parâmetros

ray

[in]  O novo valor da Propriedade Ray Left.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se a bandeira não mudou erro.