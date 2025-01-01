DocumentaçãoSeções
CChartObjectGannFan é uma classe para acesso simplificado às propriedades do objeto gráfico "Gann Fan".

Classe CChartObjectGannFan fornece acesso às propriedades do objeto gráfico "Gann Fan"

   class CChartObjectGannFan : public CChartObjectTrend

   #include <ChartObjects\ChartObjectsGann.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectGannFan

Create

 

Create

Cria o objeto gráfico "Gann Fan"

PipsPerBar

Obtém/Define a propriedade "Pips per bar"

Downtrend

Obtém/Define a propriedade "Downtrend"

virtual Save

Método virtual para escrever o arquivo

virtual Load

Método virtual para a leitura a partir do arquivo

virtual Type

Método virtual de identificação

Veja também

Tipos de objeto, Objetos gráfico