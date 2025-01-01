DocumentaçãoSeções
CChartObjectChannel

O CChartObjectChannel é uma classe para o acesso simplificado a propriedades de objetos gráficos "Equidistant Channel".

Descrição

A classe CChartObjectChannel fornece acesso as propriedades do objeto "Equidistant Channel".

Declaração

   class CChartObjectChannel : public CChartObjectTrend

Título

   #include <ChartObjects\ChartObjectsChannels.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectChannel

Métodos de classe

Create

 

Create

Cria o objeto gráfico "Equidistant Channel"

Entrada/saída

 

virtual Type

Método virtual de identificação

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos herdados da classe CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Métodos herdados da classe CChartObjectTrend

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create, Save, Load

Veja também

Tipos de objeto, Objetos gráfico