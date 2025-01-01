DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosObjetos de ControlesCChartObjectRectLabelBackColor 

BackColor

Obtém a cor de segundo plano (fundo).

color  BackColor() const

Valor de retorno

A cor do fundo do objeto, atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna 0.

BackColor

Define a cor de segundo plano (fundo).

bool  BackColor(
   color  new_color      // New color
   )

Parâmetros

new_color

[in]  Nova cor de segundo plano (fundo).

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada.