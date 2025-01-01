Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosObjetos de ControlesCChartObjectRectLabelBackColor CreateX_SizeY_SizeBackColorAngleBorderTypeSaveLoadType BackColor Obtém a cor de segundo plano (fundo). color BackColor() const Valor de retorno A cor do fundo do objeto, atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna 0. BackColor Define a cor de segundo plano (fundo). bool BackColor( color new_color // New color ) Parâmetros new_color [in] Nova cor de segundo plano (fundo). Valor de retorno verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada. Y_Size Angle