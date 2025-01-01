DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosObjetos de ControlesCChartObjectRectLabelBorderType 

BorderType

Obtém o tipo de borda.

int  BorderType() const

Valor de retorno

Tipo de borda do objeto, atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna 0.

BorderType

Define o tipo de borda.

bool  BorderType(
   int  type      // Border type
   )

Parâmetros

type

[in]  Novo tipo de borda.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada.