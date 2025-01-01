Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosObjetos de ControlesCChartObjectRectLabelBorderType CreateX_SizeY_SizeBackColorAngleBorderTypeSaveLoadType BorderType Obtém o tipo de borda. int BorderType() const Valor de retorno Tipo de borda do objeto, atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna 0. BorderType Define o tipo de borda. bool BorderType( int type // Border type ) Parâmetros type [in] Novo tipo de borda. Valor de retorno verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada. Angle Save