분데스은행 집행위원 부크하드 발츠의 연설은 독일 금융규제의 특정 측면을 명확히 할 수 있습니다.

독일의 중앙은행인 분데스뱅크는 집행위원회가 관할하고 관리합니다. 이사회는 총재, 부회장 및 기타 4명의 위원으로 구성되며, 이들은 독일 연방공화국 대통령이 임명합니다. 부크하드 발츠는 2018년부터 집행 이사회의 멤버였습니다. 그는 지불 및 결제 시스템뿐만 아니라 경제 교육 및 국제 중앙 은행 대화도 담당하고 있습니다. 분데스뱅크에 취임하기 전, 그는 ECB 경제 통화 위원회의 일원이었습니다.

그는 종종 다양한 행사에 참가하고, 다양한 국제 포럼, 회의와 대회에서 연설하고, 학생들을 대상으로 한 강연 등에 참가합니다.

분데스 은행 이사회 멤버 연설은 통화 시세에 단기적인 영향을 미칠 수 있는데, 통화 시세의 특성은 주제와 문구에 따라 다릅니다. 그러나 효과가 유의한 경우는 거의 없습니다.