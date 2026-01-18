국내총생산(GDP)은 독일 연방 공화국의 경제 영역에서 경제 활동에 의해 국내 개념에 따라 계산되는 국가 계정으로부터 분기별 및 연간 결정됩니다.

금융세제, 연방고용청, 대기업 데이터 등 기타 자료원을 포함해 해당 보고일에 이용할 수 있는 모든 적절한 경상경제통계조사와 더불어 국가회계도 포함됩니다. 국가 재정은 원점측, 즉 세금을 제외한 산업 및 서비스 제공업체의 총 부가가치와 소비측, 즉 소비지출, 투자 및 순수출(수출 - 수입)에서 결정됩니다. 양측 모두 조정되었고 그 결과는 발표된 GDP의 가치를 결정합니다.

국가 재정 및 GDP의 가치는 가격 조정이 가능하며 이는 전년도 가격 기준으로 매년 이루어집니다. 이를 위해 연간 결과를 전년도 평균가격으로 평가한 후 체인 연계를 통해 비교 가능한 시계열도를 형성합니다. 독일에서는 결과가 연간 결과와 일관되게 연결된 분기에 대해 소위 연간 중첩 방법을 사용합니다. 계절 및 달력 관련 변동은 한편으로는 인구조사 X-12-ARIMA 방법과 다른 한편으로는 베를린 BV 4.1 방법을 사용하여 계산하고 공표합니다.

그 수치는 유럽과 국제적으로 비교될 수 있습니다. 시간의 측면에서, 1991년부터 1970년부터 1991년까지 서독의 경우 독일 전체에 대해 중단 없는 비교가능성이 존재하며, 그 이전에는 제한된 범위에서만 비교가능성이 있었습니다.

국내총생산 q/q는 전분기와 비교하여 보고된 분기의 통화 가치의 변화를 보여줍니다. 수치는 가격, 계절 및 달력을 조정한 것입니다. GDP 성장은 유로 환율에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

