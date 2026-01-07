독일 소매 판매 m/m (Germany Retail Sales m/m)
소매판매는 승용차와 연료를 제외한 독일 소매판매의 변화를 반영합니다. 이 샘플은 약 18,300개의 회사로 구성되어 있습니다. 판매는 현재 가격으로 표시되며, 인플레이션뿐만 아니라 달력 및 계절적 효과에도 맞춰 조정됩니다.
매출액은 기업이 상품(제품)의 판매 또는 대여 및 제3자에 대한 서비스 제공(자체 소비, 직원 대상 판매 포함)에서 지급액 그리고 세금 책임과 관계없이 별도로 송장 처리된 화물, 우편, 포장 비용 등을 포함하여 기준 연도에 청구한 총 금액(VAT 제외)으로 구성됩니다. 2017년부터는 비전형적인 보조사업으로부터의 수입도 수익에 포함됩니다.
월별 소매 조사는 통화 및 경제 정책 목적을 위한 유럽 연합의 단기 통계 시스템의 일부입니다. 그들은 또한 민간 소비의 일부의 사용에 대한 정보를 제공합니다. 월별 무역조사는 연간 무역통계 결과를 보완하는 중요한 자료로, 무역의 구조, 수익성, 생산성에 대한 정보를 제공합니다. 연간 구조 조사와는 대조적으로, 유통업에서 월별 조사는 경제 조사라고도 합니다.
주요 사용자는
- 연방 경제 기술부와 해당 주 정부 부처,
- 유럽 위원회,
- 유럽중앙은행,
- 무역협회,
- 국가 재정.
발행은 선택한 활동에 대한 참조 월 종료 후 30일, 심층 활동 내역에서 참조 월 종료 후 45일 후에 이루어집니다.
소매무역회전율 m/m은 기준월 중 소매무역회전율의 전월간 변동을 반영합니다. 소매판매 증가세가 둔화된 것은 소비자들이 지출 수준을 줄였다는 것을 보여줍니다. 이는 경제활동의 감소로 이어질 수 있으며 유로화 환율에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"독일 소매 판매 m/m (Germany Retail Sales m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
