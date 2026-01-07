경제연구센터(CES)와 ifo 연구소, CESifo GmbH(Munich Society for Economic Research)로 구성된 CESifo Group은 유럽 경제연구 분야에서 독보적인 연구 그룹입니다. 베를린에 본부를 둔 다양한 분야의 독일 연구기관들의 모임인 라이프니츠 협회 상원의 의견으로는 유럽의 대표적인 경제 연구기관입니다. 서비스 스펙트럼은 ifo Business Climate Index와 같은 국제적으로 확립된 서비스 제품에서부터 국제적으로 인정받는 연구, 젊은 과학자의 육성, 그리고 국가 및 유럽 수준에서 정치 논쟁에 대한 수많은 널리 발표된 기여에 이르기까지 다양하다.

ifo 연구소는 ifo 비즈니스 기후 지수를 매월 기준으로 결정합니다. 제조업, 건설업, 도매업, 소매업 분야 기업들의 월평균 약 7,000건의 보고서를 바탕으로 하고 있습니다. 기업들은 향후 6개월 동안의 기대치를 보고해야 합니다. 향후 6개월 동안의 비즈니스 기대치를 "더 선호", "안정적" 또는 "덜 호의적"으로 표시할 수 있습니다. 기대의 균형가치는 "더 유리한" 답변과 "덜 유리한" 답변의 비율 차이입니다.

경제전망 지수값을 산출하기 위해 잔액을 200씩 늘리고 기준연도(현재 2015년) 평균으로 표준화합니다:

지표 값 = 100 * (현재 월 수지 + 200) / (기준년도 평균 수지 + 200).

기대 이상의 값은 유로화 요율에 유리하다고 간주되는 반면, 낮은 값은 부정적인 것으로 간주됩니다.

마지막 값: