1991년 이후 선정된 대기업(은행 270개, 보험사 50개, 대기업 30개)의 은행·보험사·금융부서 전문가 300여 명이 ZEW 금융 시장 테스트의 일환으로 국제금융시장 중요자료의 중간평가와 전망에 대해 매달 질문을 받았다. ZEW 금융시장테스트는 독일 금융분석가들 사이에 팽배한 분위기를 포착 가장 중요한 국제 금융 지표는 이 조사의 주제입니다: 물가상승률, 금리, 주가지수, 환율, 유가.

그들의 답변에서, 금융 시장 전문가들은 변화의 방향과 관련된 경향의 질적 추정만 해야 합니다. 즉, 그들은 현재의 상황이 "좋다"고 생각하는지 "나쁘다"고 생각하는지 평가할 뿐입니다.

이어 금융시장 테스트 결과를 활용해 독일 경제상황을 보여주는 초기 지표인 ZEW 경제상황의 지수 가치를 판단하는 데 활용됩니다.

ZEW 금융시장 테스트 결과는 금융시장 보고서에 발표되고 논평됩니다. 또한, 조사 결과는 지표와 예측의 형태로 언론에 정기적으로 발표됩니다. 로이터 정보 서비스도 집계된 설문조사 결과를 게시합니다.

지수 성장은 유로 환율에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: