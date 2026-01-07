월별 계산된 수출물가지수의 경우 독일 국경에서 온 외국인 바이어가 부담하는 유로화(외화는 각 환율로 환산) 가격을 산정 상업적 관점에서 이러한 가격은 추가 FOB(Free on Board)가 주어지는데, 이는 가격이 수집되는 장소뿐만 아니라 국내 판매자가 비용을 항구까지 부담하고, 외국인 구매자는 이 시점 이후부터 비용과 위험을 부담 가격에는 부가가치세와 소비세 등 공공요금이 포함되지 않습니다. 그것들은 약 6,100명의 가격 대표들이 4,800개의 보고 지점에서 유로로 수집합니다. 외화는 이달 중순에 유로화 환율로 전환됩니다.

이 지수는 대표적인 수출 상품 선택(일명 가격 대표자)에 대해 형성된 개별 가격 변동 수치의 가중 평균으로 설명할 수 있습니다. 선택된 상품의 지수 가중치는 해당 기준 연도의 해외 무역 통계에서 해당 수입 값에 기초합니다.

개별 가격 시리즈는 기준 연도(= 100)로 표준화됩니다. 일부 세계 무역 상품(예: 곡물 및 금속)의 경우 국제 증권 거래소 시세도 사용됩니다. 개별 가격 시리즈의 월별 값이 "순수한" 가격 변화만을 반영하도록 하기 위해, 품질 변화에 대한 조정 절차를 사용합니다.

이 지수는 소위 라스페이어스 공식에 따라 계산됩니다. 이는 지수가 새 기준 연도로 전환될 때까지 현재 기준 연도의 가중치 수치는 변하지 않는다는 것을 의미합니다. 다음 기준 연도는 2020년, 가장 최근의 연도는 2010년입니다.

수출물가지수 m/m은 전월대비 해당 달의 가격변동을 측정합니다.

수출입물가지수는 국제경쟁에서 경제의 경제력을 측정하는 교역조건 계산에 사용됩니다. 수입물가에 비해 수출물가가 오르면 교역조건이 개선됩니다. 이는 경제에 긍정적인 것으로 보이며 통화에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: