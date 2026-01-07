캘린더섹션

독일 수출물가지수 m/m (Germany Export Price Index m/m)

국가:
독일
EUR, 유로
소스:
독일 연방통계청 (Federal Statistical Office of Germany)
분야:
가격
낮음 0.2% -0.1%
0.2%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
월별 계산된 수출물가지수의 경우 독일 국경에서 온 외국인 바이어가 부담하는 유로화(외화는 각 환율로 환산) 가격을 산정 상업적 관점에서 이러한 가격은 추가 FOB(Free on Board)가 주어지는데, 이는 가격이 수집되는 장소뿐만 아니라 국내 판매자가 비용을 항구까지 부담하고, 외국인 구매자는 이 시점 이후부터 비용과 위험을 부담 가격에는 부가가치세와 소비세 등 공공요금이 포함되지 않습니다. 그것들은 약 6,100명의 가격 대표들이 4,800개의 보고 지점에서 유로로 수집합니다. 외화는 이달 중순에 유로화 환율로 전환됩니다.

이 지수는 대표적인 수출 상품 선택(일명 가격 대표자)에 대해 형성된 개별 가격 변동 수치의 가중 평균으로 설명할 수 있습니다. 선택된 상품의 지수 가중치는 해당 기준 연도의 해외 무역 통계에서 해당 수입 값에 기초합니다.

개별 가격 시리즈는 기준 연도(= 100)로 표준화됩니다. 일부 세계 무역 상품(예: 곡물 및 금속)의 경우 국제 증권 거래소 시세도 사용됩니다. 개별 가격 시리즈의 월별 값이 "순수한" 가격 변화만을 반영하도록 하기 위해, 품질 변화에 대한 조정 절차를 사용합니다.

이 지수는 소위 라스페이어스 공식에 따라 계산됩니다. 이는 지수가 새 기준 연도로 전환될 때까지 현재 기준 연도의 가중치 수치는 변하지 않는다는 것을 의미합니다. 다음 기준 연도는 2020년, 가장 최근의 연도는 2010년입니다.

수출물가지수 m/m은 전월대비 해당 달의 가격변동을 측정합니다.

수출입물가지수는 국제경쟁에서 경제의 경제력을 측정하는 교역조건 계산에 사용됩니다. 수입물가에 비해 수출물가가 오르면 교역조건이 개선됩니다. 이는 경제에 긍정적인 것으로 보이며 통화에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
0.2%
-0.1%
0.2%
10월 2025
0.2%
0.1%
0.0%
9월 2025
0.0%
0.1%
-0.1%
7월 2025
-0.2%
0.1%
-0.1%
6월 2025
-0.1%
1.1%
0.0%
5월 2025
0.0%
-0.4%
-0.5%
4월 2025
-0.5%
-0.4%
-0.4%
3월 2025
-0.4%
0.2%
0.3%
2월 2025
0.3%
0.3%
0.7%
1월 2025
0.7%
0.1%
0.3%
12월 2024
0.3%
0.1%
0.3%
11월 2024
0.3%
0.1%
0.3%
10월 2024
0.3%
-0.1%
-0.1%
9월 2024
-0.1%
-0.1%
0.0%
8월 2024
0.0%
0.1%
-0.1%
7월 2024
-0.1%
0.0%
0.3%
6월 2024
0.3%
-0.2%
0.1%
5월 2024
0.0%
-0.2%
0.3%
4월 2024
0.4%
-0.2%
0.1%
3월 2024
0.1%
-0.2%
0.2%
2월 2024
0.2%
-0.2%
0.1%
1월 2024
0.1%
-0.1%
-0.3%
12월 2023
-0.2%
-0.1%
-0.2%
11월 2023
-0.2%
-0.1%
-0.1%
10월 2023
-0.1%
-0.2%
0.4%
9월 2023
0.4%
-0.3%
0.1%
8월 2023
0.1%
-0.3%
-0.3%
7월 2023
-0.3%
-0.3%
-0.1%
6월 2023
-0.1%
-0.4%
-0.4%
5월 2023
-0.4%
-0.4%
-0.4%
4월 2023
-0.4%
-0.4%
-0.2%
3월 2023
-0.2%
-0.5%
-0.2%
2월 2023
-0.2%
-0.4%
-0.8%
1월 2023
-0.8%
0.1%
0.1%
12월 2022
0.1%
0.4%
-0.5%
11월 2022
-0.5%
0.0%
-1.9%
10월 2022
-1.9%
1.3%
-0.6%
9월 2022
-0.6%
2.1%
2.1%
8월 2022
2.1%
2.0%
2.0%
7월 2022
2.0%
2.0%
0.9%
6월 2022
0.9%
2.0%
0.6%
5월 2022
0.6%
1.5%
0.8%
4월 2022
0.8%
3.3%
4.0%
3월 2022
4.0%
1.5%
1.0%
2월 2022
1.0%
1.5%
1.8%
1월 2022
1.8%
1.2%
1.0%
12월 2021
1.0%
0.9%
0.8%
11월 2021
0.8%
1.4%
1.4%
10월 2021
1.4%
1.2%
0.9%
9월 2021
0.9%
0.7%
0.7%
