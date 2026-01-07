ZEW 독일 경제심리지표 (ZEW Germany Economic Sentiment Indicator)
|중간
|45.8
|
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|15.9
|
45.8
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
1991년 이후 선정된 대기업(은행 270개, 보험사 50개, 대기업 30개)의 은행·보험사·금융부서 전문가 300여 명이 ZEW 금융 시장 테스트의 일환으로 국제금융시장 중요자료의 중간평가와 전망에 대해 매달 질문을 받았다. ZEW 금융시장테스트는 독일 금융분석가들 사이에 팽배한 분위기를 포착 가장 중요한 국제 금융 지표는 이 조사의 주제입니다: 물가상승률, 금리, 주가지수, 환율, 유가.
그들의 답변에서, 금융 시장 전문가들은 변화의 방향과 관련된 경향의 질적 추정만 해야 합니다. 이는 그들이 생각하는 장기 금리가 향후 6개월 동안 "좋음"과 "나쁨"을 요구하는 상황 지표와 "개선" 또는 "불균형"에 대한 기대치에 대해, (+), (-) 또는 (=)으로, 상승 또는 하락 또는 그 이하로 유지될지를 평가할 뿐이라는 것을 의미합니다.
경제심리 ZEW 지표는 독일의 경제상황을 보여주는 초기 지표로, IFO 경기 기대치에 버금갑니다.
ZEW 금융시장 테스트 결과는 금융시장 보고서에 발표되고 논평됩니다. 또한, 조사 결과는 지표와 예측의 형태로 언론에 정기적으로 발표됩니다. 로이터 정보 서비스도 집계된 설문조사 결과를 게시합니다.
지수 성장은 유로 환율에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"ZEW 독일 경제심리지표 (ZEW Germany Economic Sentiment Indicator)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용