1991년 이후 선정된 대기업(은행 270개, 보험사 50개, 대기업 30개)의 은행·보험사·금융부서 전문가 300여 명이 ZEW 금융 시장 테스트의 일환으로 국제금융시장 중요자료의 중간평가와 전망에 대해 매달 질문을 받았다. ZEW 금융시장테스트는 독일 금융분석가들 사이에 팽배한 분위기를 포착 가장 중요한 국제 금융 지표는 이 조사의 주제입니다: 물가상승률, 금리, 주가지수, 환율, 유가.

그들의 답변에서, 금융 시장 전문가들은 변화의 방향과 관련된 경향의 질적 추정만 해야 합니다. 이는 그들이 생각하는 장기 금리가 향후 6개월 동안 "좋음"과 "나쁨"을 요구하는 상황 지표와 "개선" 또는 "불균형"에 대한 기대치에 대해, (+), (-) 또는 (=)으로, 상승 또는 하락 또는 그 이하로 유지될지를 평가할 뿐이라는 것을 의미합니다.

경제심리 ZEW 지표는 독일의 경제상황을 보여주는 초기 지표로, IFO 경기 기대치에 버금갑니다.

ZEW 금융시장 테스트 결과는 금융시장 보고서에 발표되고 논평됩니다. 또한, 조사 결과는 지표와 예측의 형태로 언론에 정기적으로 발표됩니다. 로이터 정보 서비스도 집계된 설문조사 결과를 게시합니다.

지수 성장은 유로 환율에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

