독일 소비자 물가 지수 m/m (Germany Consumer Price Index (CPI) m/m)
|중간
|0.0%
|0.3%
|
-0.2%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
독일 소비자물가지수(CPI)는 민간 가정은 물론 외국인 관광객이 독일에서 돈을 쓰는 식품, 자동차, 수리, 임대료 등 모든 상품과 서비스의 평균 가격 개발을 측정합니다. 그것은 인플레이션, 실질 경제 성장, 임금 협상, 그리고 국가 회계의 디플레이션을 평가하는 데 중심적인 역할을 합니다.
이 계산은 최고수준 600여종의 상품이 구비된 구매 바스켓을 바탕으로 5년간 일정하게 유지되며 가격 대표를 더 자주 뽑는 계산입니다. 매달 30만 개 이상의 개별 가격이 수동으로, 부분적으로 지역적으로, 부분적으로 중앙에서, 인터넷 가격과 같이 수집됩니다. 600종류의 상품 각각은 약 60,000명의 소비자가 기록한 지출 점유율로 가중치를 부여하여 평균값으로 환산합니다.
지표 변경은 백분율 변경으로 계산됩니다. 소비자 입장에서는 일반적인 가격변동률로 해석할 수 있으며, 다음과 같은 공식에 따라 산출됩니다:
( 100 * 새 지표 레벨 / 구 지표 레벨 ) - 100
소비자물가지수 m/m은 전월 대비 기준월 물가의 변동률을 반영합니다.
소비자물가지수는 물가상승률과 통화안정을 측정하는 중요한 도구로 임금협상의 잣대 역할을 하며 국내총생산(GDP) 계산에 포함됩니다. 만약 그것의 가치가 상승한다면, 이것은 보통 통화에 긍정적인 영향을 미칩니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"독일 소비자 물가 지수 m/m (Germany Consumer Price Index (CPI) m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
