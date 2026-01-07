|중간
뉘른베르크 시장조사업체 GfK의 CCI(Consumer Climate Index)는 민간 가구의 소비성향을 반영하기 위한 것으로, 일반적으로 검토 중인 달의 심야일 오전 8시에 발표됩니다.
이를 위해 GfK 2000 조사 대표는 향후 12개월 동안의 소득 및 소비자 기대, 구매 성향 및 전반적인 경제 상황에 대한 기대치를 14세 이상 개인으로 선정합니다. 따라서 소비자 기후 지표는 하위 구성요소를 기반으로 월간 민간 소비 지출의 변화를 예측하려고 시도합니다. 그러나 이 지수는 수정에 상당히 취약합니다. 실제 민간소비지출과의 상관관계도 최근 들어 약세를 보이고 있습니다. 더 흥미로운 것은 구매 성향이 개인 소비자 지출에 대한 설명력이 가장 큰 하위 구성요소입니다.
GfK 소비자기후지수는 독일에서 경제발전을 나타내는 지표로 많이 알려져 있습니다. 그것은 또한 EU 소비자 신뢰와 같은 공식적으로 수집된 다른 통계들을 보완하는 역할을 합니다. 그러므로 경제 발전을 예측할 때 그것은 특히 중요합니다. GfK 소비자 기후 지수의 장점은 월별 데이터 수집에 있습니다. 이는 결과값이 일반적으로 분기별로 발표된 통계보다 더 빨리 사용 가능하다는 것을 의미합니다.
소비자 기후 지수는 소비자들이 돈을 쓰려는 의지를 측정합니다. 따라서 지수 성장은 유리한 경제적 기대치를 허용합니다. 낙관적인 분위기는 소비자 활동의 성장과 인플레이션 성장의 초기 지표가 될 수 있습니다. 증가하는 소비자 기후는 일반적으로 유로화에 긍정적인 것으로 여겨집니다.
"GfK 독일 소비자 기후 (GfK Germany Consumer Climate)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
