뉘른베르크 시장조사업체 GfK의 CCI(Consumer Climate Index)는 민간 가구의 소비성향을 반영하기 위한 것으로, 일반적으로 검토 중인 달의 심야일 오전 8시에 발표됩니다.

이를 위해 GfK 2000 조사 대표는 향후 12개월 동안의 소득 및 소비자 기대, 구매 성향 및 전반적인 경제 상황에 대한 기대치를 14세 이상 개인으로 선정합니다. 따라서 소비자 기후 지표는 하위 구성요소를 기반으로 월간 민간 소비 지출의 변화를 예측하려고 시도합니다. 그러나 이 지수는 수정에 상당히 취약합니다. 실제 민간소비지출과의 상관관계도 최근 들어 약세를 보이고 있습니다. 더 흥미로운 것은 구매 성향이 개인 소비자 지출에 대한 설명력이 가장 큰 하위 구성요소입니다.

GfK 소비자기후지수는 독일에서 경제발전을 나타내는 지표로 많이 알려져 있습니다. 그것은 또한 EU 소비자 신뢰와 같은 공식적으로 수집된 다른 통계들을 보완하는 역할을 합니다. 그러므로 경제 발전을 예측할 때 그것은 특히 중요합니다. GfK 소비자 기후 지수의 장점은 월별 데이터 수집에 있습니다. 이는 결과값이 일반적으로 분기별로 발표된 통계보다 더 빨리 사용 가능하다는 것을 의미합니다.

소비자 기후 지수는 소비자들이 돈을 쓰려는 의지를 측정합니다. 따라서 지수 성장은 유리한 경제적 기대치를 허용합니다. 낙관적인 분위기는 소비자 활동의 성장과 인플레이션 성장의 초기 지표가 될 수 있습니다. 증가하는 소비자 기후는 일반적으로 유로화에 긍정적인 것으로 여겨집니다.

마지막 값: